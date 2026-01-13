«Молот» одержал волевую победу

Хоккеисты «Молота» в матче регулярного чемпионата ВХЛ провели матч в гостях против ХК «Ростов». Игра вышла сложной для пермской команды. Уже к 11-й минуте «Молот» уступал 0:3. Однако, проявив характер, подопечные Льва Бердичевского к окончанию основного времени смогли догнать соперника. При счете 4:4 был назначен овертайм, в котором «Молоту» удалось забить решающую шайбу. Это сделал Максим Кицын, оформив тем самым хет-трик в этой встрече. В составе победителей также сумели отличиться Игорь Зенчиков и Дмитрий Ябелов.

«Молоту» осталось провести еще один матч на выезде, а затем команда вернется в Пермь.