В Самаре девушка ударила бокалом по голове навязчивого ухажера

В одном из кафе Самары произошел конфликт между мужчиной и девушкой, который начался с попытки знакомства. Говорящий с акцентом попытался подружиться с посетительницей, но она отказалась, что вызвало у него негативную реакцию.

Мужчина начал кричать и вести себя агрессивно, что привело к панике у девушки. В ходе инцидента она схватила бокал, стоявший на столе, и бросила его в сторону навязчивого ухажера.

По данным ГУ МВД России по региону, в ходе мониторинга сети интернет выявлена публикация с видеозаписью, на которой зафиксирован конфликт между мужчиной и женщиной — посетителями одного из увеселительных заведений областного центра. По данному факту сотрудниками самарской полиции назначена проверка с целью выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Евгений Чернов