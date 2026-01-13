Губернатор Свердловской области Денис Паслер первый в 2026 году официальный визит совершил в Нижний Тагил. Глава региона открыл обновленную школу на 400 мест, запустил на производстве «Евраза» перегружатель за 635 млн руб. и договорился с руководством холдинга, что на развитие Нижнего Тагила и Качканара будет направлено 3,6 млрд руб. В документ не стали включать проект по созданию кампуса на 10 тыс. студентов на Корабельном мысу, строительство которого в 2018 году анонсировали местные власти.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В ходе визита в Нижний Тагил губернатор Свердловской области Денис Паслер (в центре) заглянул в школу

Фото: Анастасия Сибирякова, Коммерсантъ В ходе визита в Нижний Тагил губернатор Свердловской области Денис Паслер (в центре) заглянул в школу

Фото: Анастасия Сибирякова, Коммерсантъ

Визит Дениса Паслера в Нижний Тагил начался с посещения обновленной школы №70 на 400 мест, где губернатора ждали около 100 учеников и заместитель главы региона — министр здравоохранения Татьяна Савинова. У входа в здание чиновница обсуждала перспективу увеличения числа экскурсий для школьников на Уралвагонзавод (УВЗ) и роста их интереса к городу с исполнительным директором предприятия, депутатом областного заксобрания Владимиром Рощупкиным и министром образования региона Светланой Тренихиной.

«Надо Нижний Тагил обернуть в красивую конфетку. Здесь зарплаты выше, чем в Екатеринбурге, рестораны, бассейны — все доступно»,— пояснила госпожа Савинова собеседникам.

Когда появился Денис Паслер, он сразу перешел к обходу школы со столовой. «Вкусный пирожок, не удержусь»,— сказал губернатор, взяв один с капустой, проигнорировав с мясом. После осмотра оборудованных кабинетов естественно-научного цикла, цифровых лабораторий по физике, химии и биологии господин Паслер отметил, что подрядчик за 427 млн руб. создал «все условия, в которых комфортно учиться».

«На 2026 год запланированы ремонты десятка школ, чтобы условия для наших ребят были лучшими в стране. Шаг за шагом мы будем преобразовывать всю систему образования Свердловской области»,— заверил учащихся губернатор.

На подписании дополнительного соглашения о сотрудничестве в 2026-2030 годах с «Евразом», мэриями Нижнего Тагила и Качканара Денис Паслер подчеркнул, что в рамках документа власти продолжат строительство школы на Гальяно-Горбуновском массиве на 1,2 тыс. мест. Всего в ближайшие четыре года из регионального бюджета направят на развитие двух городов 3,6 млрд руб. налоговых отчислений компании.

В частности, 2,5 млрд руб. предусмотрят на строительство в Нижнем Тагиле спортивно-оздоровительного комплекса, крытого катка, культурно-образовательного центра, ремонт концертного зала Нижнетагильской филармонии, центра образования №1, создание Центра профессиональных компетенций на базе Нижнетагильского горно-металлургического колледжа (НТГМК) и корпоративного учебного центра «Евраза», строительство магистральной улицы от северного подъезда к Нижнему Тагилу до топливозаправочного комплекса. В Качканаре за 1,1 млрд руб. создадут образовательный кластер, отремонтируют клуб «Горняк», отделения анестезиологии и реанимации в местной больнице, здание детской школы искусств, построят жилой дом для медиков и педагогов, благоустроят территории в поселок Валериановск.

Как рассказал «Ъ-Урал» мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев, в документ не вошел проект по строительству кампуса для 10 тыс. студентов на Корабельном мысу, создание которого в 2018 году анонсировали местные власти.

«От идеи не отказались, но ее надо наполнять: понимать экономику, загруженность. Построить просто так, чтобы объект стоял мертвым грузом, будет неправильно. У нас есть место, проектное решение, но помимо хотелок должны быть обоснования»,— сказал градоначальник.

По данным мэрии, студенческий городок предусматривает учебный и научно-исследовательский центры, жилье для преподавателей, студенческие и семейные общежития, зону для спорта и отдыха, гостиничный комплекс, центр культуры и искусства. Создание кампуса в Нижнем Тагиле стало одним из предвыборных обещаний Владислава Пинаева в 2023 году. В октябре депутаты гордумы единогласно переизбрали его градоначальником на второй срок.

Господин Пинаев подчеркнул, что все силы властей направлены на развитие уже существующих в городе вузов и филиалов организаций. «Активно "Евраз" и УВЗ поддерживают развитие направлений и отдельных специальностей, которые востребованы на производстве, они детально погружаются в эту тему. Плюсом у нас есть отдельное поручение по развитию среднего специального образования. Пока это тема номер один, все остальное осталось как идея»,— добавил мэр.

Последим объектом, который посетил Денис Паслер, стала площадка коксохимического производства «Евраза», где губернатор, Владислав Пинаев и вице-президент компании, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов запустили новый грейферный перегружатель за 635 млн руб. для погрузки и выгрузки угля и кокса для обеспечения топливом доменных печей. Господин Паслер подчеркнул, что модернизация на производстве должна идти «в постоянном режиме».

«Посмотрел, как предприятия работают, какие планы на 2026 год, что с загрузкой, какие условия для коллективов. Область будет выделять существенные ресурсы городу, чтобы строились школы, спортобъекты, модернизировалось все, что требуется для жизни. Настроиться на 2026 год, чтобы также ударно, профессионально с хорошими показателями мы прошли и выполнили все задачи»,— попрощался он с работниками «Евраза».

Василий Алексеев, Нижний Тагил