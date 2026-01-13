Обжаловано решение суда об увольнении худрука Театра-Театра

На решение Ленинского суда Перми об обязании министерства культуры региона уволить худрука Театра-Театра Бориса Мильграма поступила апелляционная жалоба. Как указано в картотеке суда, документ зарегистрирован 12 января 2026 года, дата рассмотрения пока не определена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Борис Мильграм

Фото: Андрей Чунтомов Борис Мильграм

Фото: Андрей Чунтомов

28 ноября 2025 года Ленинский суд Перми удовлетворил иск прокуратуры и обязал краевое министерство культуры уволить худрука Театра-Театра Бориса Мильграма за ранее допущенное коррупционное нарушение. Формулировка увольнения — «в связи с утратой доверия».

По мнению надзорного органа, при заключении контрактов на постановку спектаклей с режиссером Александром Пронькиным в 2022–2023 годах господин Мильграм допустил конфликт интересов. Режиссер является супругом его дочери Эвы Мильграм. С апреля 2022-го по март 2023 года с режиссером заключили 12 договоров на общую сумму 2,2 млн руб. Ответчики заявляли, что в 2023 году прокуратуру Ленинского района Перми устроили меры реагирования министерства в виде вынесения замечания худруку.