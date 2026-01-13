В Удмуртии зафиксировали первый случай бешенства среди животных в 2026 году

В Каракулинском районе Удмуртии лабораторно подтвердили первый в 2026 году вирус бешенства среди животных. В одно из поселений проникла зараженная лиса, сообщает пресс-служба ГУ ветеринарии региона.

«В госветслужбу Удмуртии обратилась жительница деревни Усть-Бельск. Женщина рассказала, что к ней во двор проник лисенок. После контакта с собакой дикое животное погибло. Специалисты участковой ветлечебницы оперативно выехали на место, провели отбор патологического материала и направили его для проведения исследования в Сарапульскую ветлабораторию. Результаты лабораторной диагностики подтвердили наличие вируса бешенства»,— говорится в сообщении.

Ветврачи вакцинировали всех восприимчивых к вирусу животных в подворье и продезинфицировали место обнаружения лисы. В деревне введен карантин по бешенству на два месяца.

В ведомстве отметили, что Удмуртия остается неблагополучным регионом по заболеванию бешенством среди животных. В 2025 году выявили 31 такой случай, что на 9 больше, чем в 2024-м.