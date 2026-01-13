В Сосновском районе завели дело после травмирования трех детей в ДТП

Сосновский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Челябинской области возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) после аварии с автобусом, в которой пострадали три ребенка, сообщает пресс-служба госоргана.

По информации регионального полицейского главка, вечером 12 января водитель детского автобуса ПАЗ, следовавший из поселка Рощино в поселок Славино, не заметил буксируемый экскаватором погрузчик и столкнулся с ним. Травмы получили два мальчика и девочка 13 лет, их отправили на амбулаторное лечение. Всего в транспортном средстве находились 22 ребенка и двое взрослых.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Также проверку проводит прокуратура Сосновского района.

Виталина Ярховска