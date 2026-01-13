Силы ПВО за ночь сбили над Россией 11 БПЛА

В период с 23:00 мск 12 января до 7:00 13 января средства ПВО уничтожили семь беспилотников самолетного типа над Ростовской областью, сообщило Минобороны РФ. По его данным, по одному дрону также сбили над Крымом, Белгородской, Курской и Орловской областями.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь с утра сообщил, что силы ПВО отражают атаку на Таганрог, информации о пострадавших нет. Он призвал жителей не выходить на улицу и не подходить к окнам. Власти других регионов ночные атаки пока никак не прокомментировали.