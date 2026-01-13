Пилот из Петербурга предстанет перед судом после крушения вертолета в Забайкалье
Транспортный прокурор города Могочи Забайкальского края направил в Могочинский райсуд уголовное дело в отношении пилота из Санкт-Петербурга, который управлял потерпевшим крушение в мае 2022 года вертолетом Ми-8Т. Об этом сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Фото: Пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР
По данным Восточного межрегионального управлении на транспорте СКР, командир принял решение о посадке на площадке «Могоча», не проведя предпосадочную подготовку с членами экипажа и не обозначив метод посадки. Кроме того, выполняя маневр, пилот не распознал признаки путевой разбалансировки, что привело к потере управления и столкновении с землей.
На борту вертолета находились три члена экипажа, летчик-наблюдатель и 12 парашютистов авиапожарной службы. В результате инцидента погиб один человек.
Житель Петербурга обвиняется в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности причинение крупного ущерба и смерть человека (ч. 2 ст. 263 УК РФ).