Жителя Тобольска отправили в колонию за планируемый теракт в Дагестане

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил жителя Тобольска (Тюменская область) Замира Саитова к 19 годам колонии строгого режима за участие в террористическом сообществе, публичные призывы к экстремизму и незаконные действия с взрывчатыми веществами. Об этом сообщил «Ъ Ростов-на-Дону» со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Ростовской области.

21-летнему Саитову были предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 205.4, ч. 2 ст. 205.5, ч. 2 ст. 205.2, ч. 1 ст. 208, ч. 2 ст. 280, ч. 4 ст. 222, ч. 4 ст. 222.1 УК РФ. Следствие установило, что он планировал серию терактов в Дагестане в составе группы, разделяющей идеологию организации «Исламское государство» (ИГ; признано в РФ террористическим и запрещено). Обвиняемый завербовал их в интернете.

Фигурант был задержан 21 мая 2022 года в лесном массиве на окраине города Дагестанские Огни. В ходе досмотра у него изъяли гранату Ф-1 и 21 патрон калибра 5,45 мм. Саитов находился в процессе подготовки нападения на сотрудников полиции с целью захвата оружия.

Судебное решение в настоящее время не вступило в законную силу.

Ирина Пичурина