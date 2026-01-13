Свердловская область вошла в топ-5 регионов по количеству пенсионеров

В Свердловской области проживает 1,25 млн пенсионеров, следует из аналитики «РИА Новости». Регион занял пятое место среди субъектов России по количеству работающих и неработающих людей, получающих пенсию.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В Москве и Московской области проживает больше всего пенсионеров в стране: 3 млн и 1,95 млн соответственно. На третьем месте оказался Краснодарский край (1,6 млн), на четвертом — Санкт-Петербург (1,44 млн).

Из регионов Уральского федерального округа (УрФО) в десятку также вошла Тюменская область, занявшая девятое место. Там проживает более 1 млн пенсионеров. Топ-10 замкнула Челябинская область, где живут 978 тыс. получателей пенсии.

Ирина Пичурина