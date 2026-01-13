Глава генштаба: Британия не отправит войска на Украину, пока им грозит опасность

Великобритания не направит войска на Украину, пока не будет уверена в их безопасности, заявил начальник штаба обороны страны Ричард Найтон.

«Мы не будем развертывать наши Вооруженные силы, если не будем уверены, что они будут в безопасности»,— сказал господин Найтон (цитата по The Telegraph).

Он отметил, что «в оперативной обстановке не существует нулевого риска», однако добавил, что дополнительное финансирование и тщательное планирование в рамках «коалиции желающих» снизят потенциальные угрозы.

Ранее Великобритания объявила о готовности разместить до 7,5 тыс. военнослужащих на Украине после достижения соглашения о прекращении огня между Киевом и Москвой, отмечает The Telegraph. Правительство уже выделило 200 млн фунтов стерлингов на модернизацию бронетехники и снаряжения для этой миссии.