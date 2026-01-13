CBS: основным рычагом силового воздействия США на Иран будут авиация и ракеты

В администрации президента США Дональда Трампа рассматривают Военно-воздушные силы США и ракеты большой дальности в качестве основного элемента вероятного силового воздействия на Иран, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, господину Трампу представили возможные варианты действий в отношении Тегерана. Атака с воздуха признается стержнем возможного военного удара. При этом Пентагон рассчитывает и сценарии длительного конфликта. Они включают, среди прочего, операции в киберпространстве и «психологические кампании» с целью нарушения работы командных структур, систем связи и государственных СМИ. Со слов источников говорится, что эти методы могут применяться и параллельно с традиционными силовыми.

28 декабря в Тегеране начались массовые акции протеста в связи с обесценением национальной валюты. Волнения затронули студенчество и быстро распространились на крупные города страны. Официально власти Ирана сообщили о гибели 38 силовиков. МИД страны заявил о появлении в рядах протестующих вооруженных террористов, направляемых Израилем и США. Правозащитные организации насчитывают до 646 погибших демонстрантов.

Эрнест Филипповский