В Китае испытали туристический космический аппарат Lihong-1 Y1

Космический аппарат Lihong-1 Y1 китайской компании CAS Space, предназначенный для развития космического туризма, 12 января завершил испытательный полет на суборбитальной орбите. Капсула возвращаемого аппарата с полезной нагрузкой на парашютах благополучно приземлилась и была доставлена на космодром Цзюцюань на северо-западе КНР.

Как сообщает «Синьхуа», в ходе летных испытаний проверялась технология замедления космического аппарата при повторном вхождении в атмосферу, а также технология точного управления при посадке. Системы сработали штатно.

Lihong-1 Y1 способен летать на высоте до 120 км. Его запуск обходится недорого. Аппарат может обеспечить высокостабильную и многофункциональную экспериментальную среду на этой высоте продолжительностью более 300 секунд.

О перспективах суборбитальных полетов, включая туристические, — в материале «Ъ».

Эрнест Филипповский