Небензя: РФ продолжит боевые действия на Украине до согласия Киева на переговоры

Россия продолжит военные действия на Украине до тех пор, пока украинский президент Владимир Зеленский не согласится на реалистичные условия переговоров. С таким заявлением выступил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«Пока киевский главарь не придет в чувство и не согласится на реалистичные условия переговоров, до тех пор мы будем решать проблему военными методами»,— сказал дипломат, его слова опубликованы в Telegram-канале постпредства.

По его словам, условия для Киева с каждым днем становятся «только хуже», и «на каждую подлую атаку последует жесткий ответ».

Господин Небензя сообщил, что с 3 по 9 января Россия нанесла «один массированный и четыре групповых удара» по объектам транспортной, аэродромной, портовой и энергетической инфраструктуры, обеспечивающей работу украинского ВПК. Эти действия были ответом на атаки Украины на резиденцию президента России Владимира Путина и гражданские объекты. По его словам, при ударах применялся комплекс «Орешник».