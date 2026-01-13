Авиасообщение с Камчаткой прекращено из-за циклона

Из-за циклона с обильными осадками и штормовым ветром прекращено авиасообщение в Камчатском крае и между Камчаткой и материком. По сообщению регионального Минтранса, решение о возобновлении воздушных перевозок будет принято по погодным условиям в течение дня.

12 января к берегам Камчатки подошел Охотоморский циклон. В Петропавловске-Камчатском и других населенных пунктах региона отменены занятия в учебных заведениях, работа чиновников переведена в дистанционный режим. Остановлено движение общественного транспорта. Водителей призвали не выезжать на дороги.

Камчатка переживает третий снежный циклон с 9 декабря. Первые два циклона принесли более трех месячных норм осадков. Нормальную жизнедеятельность Петропавловска-Камчатского до прихода нового циклона возобновить не удалось. Коммунальные и дорожные службы в нормативные сроки не справились со снегоуборкой и вывозом мусора.

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский