Глава администрации Кипра и жена президента ушли в отставку

Глава администрации президента Кипра Хараламбос Хараламбус ушел в отставку после публикации видеозаписи, на которой, по утверждениям, обсуждаются коррупционные схемы с участием высокопоставленных чиновников. Со своего поста в Независимом агентстве социальной поддержки (AFKS) также ушла Филиппа Карсера, жена президента страны Никоса Христодулидиса.

Господин Хараламбус в своем заявлении в Facebook (принадлежит Meta, признана в РФ экстремистской и запрещена) пояснил, что стал жертвой «преднамеренных попыток навредить президенту и имиджу страны». Супруга президента страны заявила, что уходит из фонда из-за «атаки фейковых новостей».

Видео было опубликовано в соцсетях 8 января. На кадрах, как сообщается, господин Хараламбус, бывший министр энергетики Георгиос Лаккотрипис и бизнесмен Георгиос Хрисоху обсуждали коррупционные схемы. Власти Кипра назвали ролик «злонамеренным монтажом», спецслужбы начали расследование.