Под Переславлем водитель погибла после столкновения с тягачом

В Ярославской области на 2-м км дороги, идущей в обход Переславля-Залесского, в результате аварии пострадала водитель 1969 года рождения, в больнице она скончалась от полученных травм. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Госавтоинспекция Ярославской области Фото: Госавтоинспекция Ярославской области Следующая фотография 1 / 2 Фото: Госавтоинспекция Ярославской области Фото: Госавтоинспекция Ярославской области

По информации ведомства, 12 января в 10:30 женщина, находившаяся за рулем автомобиля Peugeot 206, не справилась с управлением, допустила занос и столкнулась с ехавшим навстречу Volvo FH с полуприцепом.

Алла Чижова