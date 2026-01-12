Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Под Переславлем водитель погибла после столкновения с тягачом

В Ярославской области на 2-м км дороги, идущей в обход Переславля-Залесского, в результате аварии пострадала водитель 1969 года рождения, в больнице она скончалась от полученных травм. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Фото: Госавтоинспекция Ярославской области

Фото: Госавтоинспекция Ярославской области

Фото: Госавтоинспекция Ярославской области

Фото: Госавтоинспекция Ярославской области

По информации ведомства, 12 января в 10:30 женщина, находившаяся за рулем автомобиля Peugeot 206, не справилась с управлением, допустила занос и столкнулась с ехавшим навстречу Volvo FH с полуприцепом.

Алла Чижова

