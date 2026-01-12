Курс доллара. Прогноз на 13–16 января

Максим Тимошенко,

директор департамента операций на финансовых рынках Рубль продолжает получать поддержку от низкого спроса на иностранную валюту Валютные рынки — под давлением резкой тональности геополитической риторики США. При этом рубль продолжает получать поддержку от низкого спроса на иностранную валюту, а также от денежно-кредитной политики российского регулятора. В числе оптимистичных экономических новостей — заявления о том, что российская обрабатывающая промышленность увеличилась на 3% в минувшем году. Тем временем не на стороне американского доллара — очередные угрозы администрации президента США уголовного преследования главы Федрезерва на фоне обвинений в перерасходе бюджета, что добавляет общей нестабильности рынку. В фокусе — данные экономической статистики США, где число первичных заявок на пособие по безработице выросло, но при этом осталось ниже среднего показателя за 2025 год.

Дмитрий Рожков,

директор казначейства Ограничения на отток капитала и низкая активность импортеров С начала года курс рубля продолжает находиться под влиянием эффекта высокой ключевой ставки Банка России на уровне 16%, что сохраняет привлекательность депозитов и облигаций в рублях, а также продолжающихся продаж валюты регулятором, объем которых, впрочем, сократится уже в эту пятницу, 16 января. Мы не ожидаем, что до конца недели данные факторы смогут как-то существенно отразиться на курсе, так как дополнительную стабильность рублю оказывают ограничения на отток капитала и низкая активность импортеров. Полагаем, что до конца рабочей недели курс рубля будет находиться в диапазоне 80–82 руб./$.

Владимир Евстифеев,

руководитель направления аналитического сервиса Ожидания по более слабому рублю в первом квартале остаются актуальными Год начинается для рубля нейтрально, несмотря на активный новостной поток. Ожидания по более слабому рублю в первом квартале остаются актуальными. Низкие цены на российскую нефть в ноябре—декабре будут заметны на рубле уже во второй половине января. Снижение объема продажи валюты в рамках регулярных операций ЦБ и Минфина также будет играть против национальной валюты. Пока рубль удерживается на плаву благодаря жесткой денежно-кредитной политике ЦБ, которая ограничивает кредитование и спрос на импорт.