Курс доллара. Прогноз на 13–16 января

Мнения и прогнозы аналитиков о том, как будет вести себя рубль

С начала 2026 года на валютном рынке произошел резкий рост волатильности. В первые дни нового года, на фоне проведенной США спецоперации в Венесуэле внебиржевой курс доллара вырос на 2,1 руб., до 80,86 руб./$. Однако в последующие дни он откатился до 78,33 руб./$, что на 42 коп. ниже показателя конца декабря 2025 года. Официальный курс рубля, рассчитываемый Банком России, вырос на 56 коп., до 78,79 руб./$. Поддержку рублю оказывают высокие рублевые ставки и сезонно низкий спрос на валюту со стороны импортеров.

Банки Прогноз курса доллара (руб./$)
«БКС Мир инвестиций» 78.00-80.00
Банк Зенит 80.00
«Цифра банк» 80.00-82.00
Банк Русский Стандарт 78.00-80.00
Консенсус-прогноз * 79.75

* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков

Банк Русский Стандарт
«Цифра банк»
Банк Зенит
«БКС Мир инвестиций»
Максим Тимошенко

Максим Тимошенко,
директор департамента операций на финансовых рынках

Рубль продолжает получать поддержку от низкого спроса на иностранную валюту

Валютные рынки — под давлением резкой тональности геополитической риторики США. При этом рубль продолжает получать поддержку от низкого спроса на иностранную валюту, а также от денежно-кредитной политики российского регулятора. В числе оптимистичных экономических новостей — заявления о том, что российская обрабатывающая промышленность увеличилась на 3% в минувшем году. Тем временем не на стороне американского доллара — очередные угрозы администрации президента США уголовного преследования главы Федрезерва на фоне обвинений в перерасходе бюджета, что добавляет общей нестабильности рынку. В фокусе — данные экономической статистики США, где число первичных заявок на пособие по безработице выросло, но при этом осталось ниже среднего показателя за 2025 год.

Дмитрий Рожков

Дмитрий Рожков,
директор казначейства

Ограничения на отток капитала и низкая активность импортеров

С начала года курс рубля продолжает находиться под влиянием эффекта высокой ключевой ставки Банка России на уровне 16%, что сохраняет привлекательность депозитов и облигаций в рублях, а также продолжающихся продаж валюты регулятором, объем которых, впрочем, сократится уже в эту пятницу, 16 января. Мы не ожидаем, что до конца недели данные факторы смогут как-то существенно отразиться на курсе, так как дополнительную стабильность рублю оказывают ограничения на отток капитала и низкая активность импортеров. Полагаем, что до конца рабочей недели курс рубля будет находиться в диапазоне 80–82 руб./$.

Владимир Евстифеев

Владимир Евстифеев,
руководитель направления аналитического сервиса

Ожидания по более слабому рублю в первом квартале остаются актуальными

Год начинается для рубля нейтрально, несмотря на активный новостной поток. Ожидания по более слабому рублю в первом квартале остаются актуальными. Низкие цены на российскую нефть в ноябре—декабре будут заметны на рубле уже во второй половине января. Снижение объема продажи валюты в рамках регулярных операций ЦБ и Минфина также будет играть против национальной валюты. Пока рубль удерживается на плаву благодаря жесткой денежно-кредитной политике ЦБ, которая ограничивает кредитование и спрос на импорт.

Илья Федоров

Илья Федоров,
главный экономист

На этой неделе ждем движения курса рубля к доллару на уровне 78–80 руб./$

На валютном рынке пока без серьезных изменений. Доллар с начала года ходит около 80 руб./$. Всплески волатильности курса связаны с влиянием разнонаправленных сил. С одной стороны, базово рубль продолжает опираться на эффект высоких процентных ставок в экономике и подавленности спроса со стороны потребителей и импортеров. Кроме того, немалую поддержку нацвалюте оказывают результаты ненефтегазового экспорта. С другой стороны, на все рублевые активы оказывает давление ухудшение геополитической ситуации. Риск-премия в курсе рубля может расширяться из-за новых санкционных угроз США. На этой неделе ждем движения курса рубля к доллару на уровне 78–80 руб./$.

