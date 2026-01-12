Курс доллара. Прогноз на 13–16 января
Мнения и прогнозы аналитиков о том, как будет вести себя рубль
С начала 2026 года на валютном рынке произошел резкий рост волатильности. В первые дни нового года, на фоне проведенной США спецоперации в Венесуэле внебиржевой курс доллара вырос на 2,1 руб., до 80,86 руб./$. Однако в последующие дни он откатился до 78,33 руб./$, что на 42 коп. ниже показателя конца декабря 2025 года. Официальный курс рубля, рассчитываемый Банком России, вырос на 56 коп., до 78,79 руб./$. Поддержку рублю оказывают высокие рублевые ставки и сезонно низкий спрос на валюту со стороны импортеров.
|Банки
|Прогноз курса доллара (руб./$)
|«БКС Мир инвестиций»
|78.00-80.00
|Банк Зенит
|80.00
|«Цифра банк»
|80.00-82.00
|Банк Русский Стандарт
|78.00-80.00
|Консенсус-прогноз *
|79.75
* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков
Рубль продолжает получать поддержку от низкого спроса на иностранную валюту
Валютные рынки — под давлением резкой тональности геополитической риторики США. При этом рубль продолжает получать поддержку от низкого спроса на иностранную валюту, а также от денежно-кредитной политики российского регулятора. В числе оптимистичных экономических новостей — заявления о том, что российская обрабатывающая промышленность увеличилась на 3% в минувшем году. Тем временем не на стороне американского доллара — очередные угрозы администрации президента США уголовного преследования главы Федрезерва на фоне обвинений в перерасходе бюджета, что добавляет общей нестабильности рынку. В фокусе — данные экономической статистики США, где число первичных заявок на пособие по безработице выросло, но при этом осталось ниже среднего показателя за 2025 год.
Ограничения на отток капитала и низкая активность импортеров
С начала года курс рубля продолжает находиться под влиянием эффекта высокой ключевой ставки Банка России на уровне 16%, что сохраняет привлекательность депозитов и облигаций в рублях, а также продолжающихся продаж валюты регулятором, объем которых, впрочем, сократится уже в эту пятницу, 16 января. Мы не ожидаем, что до конца недели данные факторы смогут как-то существенно отразиться на курсе, так как дополнительную стабильность рублю оказывают ограничения на отток капитала и низкая активность импортеров. Полагаем, что до конца рабочей недели курс рубля будет находиться в диапазоне 80–82 руб./$.
Ожидания по более слабому рублю в первом квартале остаются актуальными
Год начинается для рубля нейтрально, несмотря на активный новостной поток. Ожидания по более слабому рублю в первом квартале остаются актуальными. Низкие цены на российскую нефть в ноябре—декабре будут заметны на рубле уже во второй половине января. Снижение объема продажи валюты в рамках регулярных операций ЦБ и Минфина также будет играть против национальной валюты. Пока рубль удерживается на плаву благодаря жесткой денежно-кредитной политике ЦБ, которая ограничивает кредитование и спрос на импорт.
На этой неделе ждем движения курса рубля к доллару на уровне 78–80 руб./$
На валютном рынке пока без серьезных изменений. Доллар с начала года ходит около 80 руб./$. Всплески волатильности курса связаны с влиянием разнонаправленных сил. С одной стороны, базово рубль продолжает опираться на эффект высоких процентных ставок в экономике и подавленности спроса со стороны потребителей и импортеров. Кроме того, немалую поддержку нацвалюте оказывают результаты ненефтегазового экспорта. С другой стороны, на все рублевые активы оказывает давление ухудшение геополитической ситуации. Риск-премия в курсе рубля может расширяться из-за новых санкционных угроз США. На этой неделе ждем движения курса рубля к доллару на уровне 78–80 руб./$.