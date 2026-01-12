Aktuality: Словакия намерена полностью отказаться от военной помощи Украине

Президент Словакии Петер Пеллегрини, премьер-министр Роберт Фицо и председатель парламента Рихард Раши сошлись во мнении о необходимости полного отказа от военной поддержки Украины. Об этом сообщает издание Aktuality.

Господин Пеллегрини подтвердил, что Словакия должна иметь представителя на переговорах «коалиции желающих», при этом позиция страны остается неизменной. По его словам, страна не будет продолжать военную поддержку Украины, направлять туда военнослужащих и участвовать в гарантиях крупного займа со стороны Еврокомиссии.

При этом все трое заявили, что Евросоюз остается для Словакии жизненно важным пространством, частью которого она намерена оставаться. Роберт Фицо отметил, что ЕС переживает глубокий кризис.

«Мне бы не хотелось, чтобы в этой кризисной ситуации Словакия металась, как раненая лань, и могла стать жертвой серьезных сдвигов, которые могут произойти в Европе»,— сказал господин Фицо. Он указал также на распад мирового порядка и риски для энергетической безопасности.

19 декабря страны Евросоюза договорились предоставить Украине беспроцентный кредит в размере €90 млрд под гарантии общего бюджета ЕС. На его обслуживание членам ЕС предстоит ежегодно направлять около €3 млрд. При этом Чехия, Венгрия и Словакия освобождены от участия в финансировании кредита.