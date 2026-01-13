IT-госкомпаниям вернут льготы для общего блага

Минцифры предлагает дать IT-компаниям с госучастием — разработчикам важных IT-решений для всего рынка доступ к налоговым льготам, предусмотренным для аккредитованных частных IT-компаний. Сейчас они такого доступа не имеют — чтобы не поддерживать «внутренние» IT-разработки госкомпаний, ведущие к несовместимости продуктов и фрагментации рынка. Все же получить послабления смогут разработчики ПО и баз данных для госинформсистем (ГИС), особо значимых проектов (ОЗП) в интересах всего рынка, а также владельцы ПО для предустановки на смартфоны и поставщики решений для объектов критической инфраструктуры. Также Минцифры предлагает разрешить аккредитацию в реестре не только компаний, но и госорганов, связанных с IT, чтобы обеспечить их IT-персоналу тот же уровень защиты, что и рынку, сохранив важные для отрасли кадры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Минцифры подготовило проект постановления правительства о критериях для аккредитации IT-госкомпаний (с прямой или косвенной долей РФ не менее 50%) в реестре российских разработчиков и предоставления им льгот при уплате соцвзносов и налогов. На поддержку смогут рассчитывать только госкомпании — разработчики программного обеспечения и баз данных для ГИС, участники ОЗП в сфере цифровизации, правообладатели программ из российского перечня для предустановки (на смартфоны, планшеты, компьютеры и Smart TV) и разработчики решений для объектов критической информационной инфраструктуры. Напомним, что в 2026 году для аккредитованных IT-компаний действует пониженный тариф страховых взносов — 15% (вместо 30%) с выплат работнику до предельной базы (2,979 млн руб.) и 7,6% — свыше нее. Ставка налога на прибыль составляет для них 5% вместо 25%. Для получения льгот помимо аккредитации нужно, чтобы доходы от IT-продуктов давали не меньше 70% прибыли компании.

«Документ вводит возможность для компаний с госучастием, которые занимаются разработкой IT-решений и вносят вклад в цифровое развитие страны, получать налоговые льготы, предусмотренные для аккредитованных IT-компаний. Кроме того, изменения расширяют круг компаний с госучастием, которые могут получить государственную IT-аккредитацию»,— пояснили “Ъ” в аппарате «цифрового» вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Новации вызваны стремлением адаптировать аккредитацию под состояние отрасли, говорят в аппарате вице-премьера. «В 2022 году правила были нацелены на коммерцию и поддержание независимых компаний, которые должны были стать партнерами как госорганов, так и госкорпораций. Теперь проводится корректировка правил IT-аккредитации для обеспечения равного доступа для привлечения высококвалифицированных IT-специалистов как в коммерческий сектор, так и в компании с госучастием и госорганы, так как эти структуры внедряют и активно используют российское ПО, а также являются разработчиками ГИС и ПО для объектов КИИ»,— говорит собеседник “Ъ”.

Отметим, что после ухода из РФ западных вендоров в 2022 году из-за санкций государство отказалось предоставлять льготы компаниям с госучастием, занимающимся созданием внутренних IT-решений, чтобы не содействовать фрагментации рынка и разработкам, например, своих и несовместимых с другими операционных систем и иных продуктов в каждой госкомпании. Де-факто так был учтен опыт создания разрозненных ведомственных и региональных IT-продуктов, впоследствии значительно тормозивший общую цифровизацию из-за несовместимости и необходимости создания «шлюзов» при передаче данных из одних систем в другие.

«Попытки обойти ограничение путем выделения организации в дочернее общество не приводили к успеху»,— говорит партнер ООО «Пепеляев Групп» Наталья Коваленко. По словам эксперта, «возврат» льгот IT-госкомпаниям объясняется тем, что проекты, работа над которыми открывает доступ к послаблениям, приоритетны для государства, но недостаточно прибыльны. При этом вне реализации приоритетных задач получить налоговые льготы IT-компаниям с госучастием по-прежнему будет невозможно. Также льготы останутся недоступны для IT-компаний с участием регионов и муниципалитетов, что «создает определенное неравенство между IT-компаниями», отмечает госпожа Коваленко.

Помимо расширения доступа к льготам ради разработки продуктов в интересах всего рынка проект Минцифры предусматривает возможность получения IT-аккредитации самим министерством и региональными цифровыми департаментами или ведомствами — для отсрочки от призыва в армию для их сотрудников, чтобы предотвратить отток программистов из госсектора.

«Цифровые» органы власти «заинтересованы в притоке IT-специалистов не меньше, чем IT-компании. Несмотря на то что эти ведомства не занимаются разработкой IT-решений, они нуждаются в профильных кадрах, которые смогут грамотно определять госполитику в IT-сфере», говорит собеседник “Ъ” в аппарате Дмитрия Григоренко.

Венера Петрова, Олег Сапожков