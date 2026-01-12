«Родина» ждет

Предприниматель и бывший вице-мэр Нижнего Новгорода Александр Мелешкин пытается вернуть городу земельный участок в Автозаводском парке, на котором ранее находился кинотеатр «Родина». Он сгорел, а бывший чиновник в декабре 2022 года арендовал землю и взял на себя обязательства восстановить кинотеатр. Сейчас он готов вернуть участок городу, оценив свои вложения в него в 25 млн руб. Мэрия в свою очередь пытается взыскать с компании господина Мелешкина повышенную арендную плату, а мэр Юрий Шалабаев ищет 4 млрд руб. для общего благоустройства Автозаводского парка. На Горьковском автозаводе, который оплатил проектирование, считают, что будущее обновление парка должно вестись в рамках единой концепции его развития.

Арендаторы земли в Автозаводском парке Нижнего Новгорода не готовы расстаться с ней безвозмездно

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Компания «Светелка» бывшего вице-мэра Нижнего Новгорода Александра Мелешкина, в декабре 2022 года заявившая инвестпроект по реконструкции исторического деревянного кинотеатра «Родина» в Автозаводском парке, пока не смогла выполнить взятые на себя обязательства. При этом инвестор обещал начать работы в 2023 году. «Светелка» арендует в парке около двух гектаров земли. Это участок с фундаментом давно сгоревшего кинотеатра и прилегающая к нему территория. Три года назад инвестор обещал вложить порядка 130 млн руб. в реконструкцию «Родины», но работы так и не начались. Отметим, что в 2022 году реализацию проекта по восстановлению кинотеатра и выделение земельного участка в аренду поддержал областной совет по имущественным и земельным отношениям.

В разговоре с «Ъ-Приволжье» Александр Мелешкин сравнил эту землю с «чемоданом без ручки, который и нести тяжело, и бросить жалко». Он отметил, что до проекта по восстановлению кинотеатра у него «пока не дошли руки» и напомнил, как с 2008 года городские власти планировали разные проекты в Автозаводском парке. Сначала за счет инвестора там планировали построить аквапарк. Потом появился проект по строительству детского спортивного центра. Оба проекта так и не были реализованы.

«Я пытался переуступить участок городу в лице муниципальной дирекции парков и скверов на условии компенсации 25 млн руб. Кроме арендной платы это понесенные затраты на содержание территории. Вел переговоры с дирекцией, цена обсуждаема. Но с их стороны все заглохло»,— отметил директор «Светелки».

Вместе с тем Александр Мелешкин уточнил, что по инвестсоглашению у него есть обязательства по реконструкции кинотеатра, и он приступает к проектным работам.

Близкий к мэрии Нижнего Новгорода собеседник сомневается, что «Светелка» сможет что-либо восстановить в Автозаводском парке, а вопрос с возвратом или выкупом арендованного участка точно не входит в полномочия городской дирекции парков и скверов. Это решение должно приниматься на уровне городского руководства.

Как писал «Ъ-Приволжье», в декабре на итоговой пресс-конференции мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев рассказал о планах по реконструкции Автозаводского парка. Ориентировочная стоимость проекта составляет около 4 млрд руб. В администрации города сейчас ищут возможные источники финансирования.

«Есть очень хороший проект благоустройства, мы его в свое время с обсуждали. Мне кажется, это будет масштабнее, чем в благоустроенном пять лет назад парке “Швейцария”.

Концепцию и проектно-сметную документацию (ПСД) по благоустройству Автозаводского парка оплатил Горьковский автозавод, мы с ними плотно общаемся по этой теме»,— рассказал глава Нижнего Новгорода.

Заказанный ГАЗом проект уже на выходе, но перед благоустройством парка необходимо урегулировать правоотношения с несколькими владельцами объектов недвижимости, среди которых Александр Мелешкин самый крупный правообладатель. Пока администрация Нижнего Новгорода пытается взыскать с его компании «Светелка» более 300 тыс. руб. за повышенную плату по договору аренды. Арендатор выступал против повышения арендной платы, но первая инстанция удовлетворила иск мэрии, указав, что для применения льготной ставки необходимо, чтобы на земельном участке находилось принадлежащее арендатору здание или сооружение. Пока никаких строений там нет.

В то же время областное минимущества, ранее поддержавшее проект по восстановлению кинотеатра, готово признать права инвестора на земельный участок отсутствующими.

«До сентября текущего года у инвестора есть обязательство по получению разрешения на строительство. Если оно не будет получено к данному сроку, договор будет расторгнут»,— отметили в министерстве.

Депутат думы Нижнего Новгорода Мария Кузнецова, которая со стороны ГАЗа курирует проект разработки ПСД, полагает, что развитие арендуемого «Светелкой» земельного участка должно вестись в соответствии с общей концепцией благоустройства Автозаводского парка. «Эта концепция была разработана с учетом интересов жителей Автозаводского района. Она соответствует результатам общественных слушаний по обновлению парка, который является ключевой рекреационной частью самого большого района Нижнего Новгорода»,— добавила Мария Кузнецова.

Роман Кряжев