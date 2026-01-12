Дело пошло в горку

В Нижнем Новгороде суд допросил заведующую детсадом № 439 Альбину Коротких. Ее и бывшего воспитателя Манэ Арутюнян обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В 2024 году по недосмотру воспитателя в садике погиб трехлетний ребенок, застряв в конструкциях неправильно собранной горки, которую должны были обследовать специалисты, полагает следствие. Альбина Коротких частично признала вину и настаивает, что для профосмотра игрового комплекса у нее не было финансирования и специальных знаний, а конструкции были целыми. Родители погибшего намерены добиваться компенсаций от производителя и максимального наказания для обвиняемых.

Детский сад №439, в котором погиб ребенок на детской горке

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Нижегородский райсуд допросил в качестве обвиняемой заведующую детсадом № 439 на улице Бринского Альбину Коротких. Ей вместе с бывшим воспитателем Манэ Арутюнян инкриминировали оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). По фабуле дела, в 2024 году в детсаду без присмотра погиб трехлетний воспитанник. Утром 2 декабря детей вывели на прогулку, ребенок просунул голову между перекладин горки, однако освободиться не смог и задохнулся, следует из обвинительного заключения (есть у «Ъ»). Его тело нашли висящим в конструкциях игрового комплекса. Воспитатель безуспешно пыталась реанимировать ребенка, прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть.

Во время трагедии Манэ Арутюнян вопреки должностным инструкциям не уследила за воспитанником и небрежно отнеслась к исполнению должностных обязанностей, полагает следствие. В свою очередь Альбина Коротких отвечала за приемку игрового комплекса, в 2014 году поставленного ООО «Детский дворик», аффилированным с производителем ООО «Рельеф». По данным следствия, отдельные элементы горки были смонтированы с зауженными зазорами, в которых могли застревать дети, комплекс был собран не полностью, а ежегодные осмотры игрового оборудования формально проводила комиссия во главе с Альбиной Коротких без компетентных специалистов. Все это, по версии следователя, в итоге привело к трагедии.

Альбина Коротких во время судебного допроса частично признала вину. Она отметила, что после установки в декабре 2014 года комплекс проверяла комиссия минобразования и мэрии. Сама она формально входила в состав комиссии как заведующая. Замечаний к горке у комиссии не возникло. Позднее заведующая ежегодно формировала собственную комиссию из работников детсада, чтобы фиксировать целостность оборудования и отсутствие поломок. Состояние горки нареканий не вызывало, однако Альбина Коротких просила мэрию и министерство выделить средства на технических специалистов, но бюджетного финансирования на эти цели не нашлось. У заведующей не было специальных знаний в области игровых комплексов, горку поставили по госпрограмме.

По ее словам, у надзорных и проверяющих органов не было претензий к оборудованию, а ребенок мог застрять из-за объемной шапки и теплой одежды, добавила подсудимая.

«Дети есть дети. Они могут с любой горки упасть и получить травму. За детьми нужно постоянно следить, не оставлять их без внимания. Об этом постоянно говорила и говорю воспитателям»,— отметила Альбина Коротких. Воспитатель Манэ Арутюнян работала в детсаду с 2019 года «не хуже и не лучше» других коллег, подытожила заведующая. Она отказалась отвечать на вопросы потерпевших и других участников процесса, сославшись на ст. 51 Конституции, позволяющую не свидетельствовать против себя.

Родители погибшего ребенка намерены добиваться максимально строгого наказания для заведующей и бывшего воспитателя, уволившейся вскоре после трагедии.. «Во время происшествия она за детьми не смотрела, сама горка была неправильно смонтирована: расстояние между турниками, на которые он залез и застрял, было неравным, а перекладины внизу, на которую ребенок мог бы опереться и вытащить голову, не было. Хотя эта деталь есть в паспорте игрового комплекса. Чтобы сверить картинку и посчитать число элементов, не нужно быть специалистом»,— сообщили «Ъ-Приволжье» свою точку зрения потерпевшие.

Родители намерены взыскать компенсацию с поставщика оборудования, который должен был корректно смонтировать его. Аналогичные горки установлены во многих детсадах и дворах Нижнего Новгорода.

Представители Манэ Арутюнян сообщили «Ъ-Приволжье», что не согласны с квалификацией уголовного дела. Защита полагает, что обвинение необходимо квалифицировать по статье о причинении смерти по неосторожности, а в момент трагедии воспитатель находилась на детской площадке и ненадолго отвернулась. Альбина Коротких также написала заявление об увольнении, однако в мэрии ее попросили подождать, пока не подберут новую заведующую до 1 февраля.

Судебное разбирательство продолжится допросом свидетелей из городского департамента образования.

Роман Рыскаль