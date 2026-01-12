Здание бывшей больницы ФТИ в Астрахани выставят на торги во 2 квартале 2026 года

Объект культурного наследия регионального значения «Комплекс больничный российского общества "Красный Крест", конец XIX - начало XX вв.» на ул. Гилянской, 40 в Астрахани продолжают готовить к торгам. Информация об этом размещена на портале «Дом.РФ».

Сроки торгов по продаже здания бывшей больницы ФТИ перенесли

Фото: наследие.дом.рф Сроки торгов по продаже здания бывшей больницы ФТИ перенесли

Фото: наследие.дом.рф

По информации региональной службы госохраны объектов культурного наследия, в 1993 году здание вошло в реестр под наименованием «Ансамбль Ирининской общины сестер милосердия с церковью во имя св. Ирины и больницей (армянского епархиального женского училища) конец XIXв.». Объект представляет собой комплекс зданий, построенных в разные периоды. По данным за 2022 год, памятник находится в собственности ФГБУ «Научно-клинический центр оториноларингологии Федерального медико-биологического агентства» города Москвы.

Согласно сведениям «Дом.РФ», площадь объекта превышает 2 тыс. кв. м. Состояние памятника архитектуры оценивается как неудовлетворительное. Сейчас трехэтажное здание пустует, к инженерным коммуникациям оно не подключено. Располагается оно на участке площадью 938 кв. м, вид разрешенного использования — бытовое обслуживание.

ОКН готовили в торгам еще в прошлом году. В октябре в «КаспийИнфо» сообщали, что аукцион запланирован на IV квартал 2025 года. Теперь же, по данным «Дом.РФ», срок проведения торгов перенесли на II квартал 2026 года.

Нина Шевченко