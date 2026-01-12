Хоккеисты «Лады» уступили СКА в серии буллитов в матче КХЛ

В понедельник, 12 января в Тольятти на стадионе «Лада-Арена» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Ладой» и СКА из Санкт-Петербурга. В серии буллитов победу одержали гости со счетом 4:3.

Первый гол в матче был забит на 10-й минуте нападающим СКА Маратом Хайруллиным. На 14-й минуте Матвей Поляков увеличил преимущество армейцев. На 24-й минуте Томаш Юрчо сократил отставание, а на 26-й минуте Никита Сетдиков сравнял счет.

На 50-й минуте Никита Недопекин вывел СКА вперед. На 52-й минуте Райли Савчук забил, сравняв счет и выведя игру в овертайм. В дополнительное время обе команды не смогли определить победителя.

В серии буллитов сильнее оказались игроки СКА.

Андрей Сазонов