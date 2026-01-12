«КамАЗ» взыскал более полумиллиона рублей за незаконное использование бренда

ПАО «КамАЗ» взыскало более полумиллиона рублей за неправомерное использование своего бренда в Казани. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Было установлено, что индивидуальный предприниматель использовал товарные знаки автопроизводителя на вывеске магазина автозапчастей и в рекламных материалах. Также правообладатель собрал доказательства незаконного включения бренда в название юридического лица ООО «Камазон», где предприниматель являлся директором и учредителем.

После предъявления претензии общество сменило название на ООО «Техзона», однако компенсация выплачена не была. На этом основании автопроизводитель обратился в суд.

Арбитражный суд Республики Татарстан удовлетворил иск и постановил взыскать с нарушителей компенсацию в размере более 500 тысяч рублей.

Влас Северин