Беглов и Мурашко открыли новый корпус ПСПбГМУ

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и министр здравоохранения России Михаил Мурашко 12 января приняли участие в открытии нового корпуса Первого СанктПетербургского государственного медицинского университета имени академика И. П. Павлова. Они также осмотрели помещения объекта, сообщили в пресс-службе городского правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Санкт-Петербурга Фото: Пресс-служба правительства Санкт-Петербурга

В корпусе работают клинико-реабилитационный центр клиники НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р. М. Горбачевой и новая часть клиники офтальмологии. НИИ ежегодно оказывает помощь и спасает жизни тысяч пациентов. Ввод нового корпуса позволит пройти лечение большему числу детей.

«Первый медицинский университет – один из ведущих медицинских научных центров страны, надежная опора здравоохранения Петербурга и всей России. Здесь учатся будущие врачи, развиваются передовые методы лечения, ведутся уникальные исследования», —подчеркнул Александр Беглов.

Татьяна Титаева