Mercedes зарегистрировал товарный знак в России

Немецкий автомобильный концерн Mercedes-Benz зарегистрировал в стране товарный знак. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные Роспатента.

Заявка на регистрацию была подана в Роспатент в сентябре, и ведомство ее одобрило. Это дает Mercedes право возобновить производство, продажу автомобилей и поставку запчастей в РФ.

Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz (ранее — Daimler AG) основан в 1883 году. В 2022 году, после начала спецоперации на Украине, компания объявила об уходе с российского рынка.