Порох собирают по крупицам

ФКП «Пермский пороховой завод» и АО «Научно-исследовательский институт полимерных материалов» планируют вернуть к прежней модели работы. По данным «Ъ-Прикамье», АО «Технодинамика» (входит в контур ГК «Ростех»), которое управляет этими предприятиями, рассматривает возможность создания на их базе научно-производственного объединения. До начала 1990-х годов институт и завод входили в состав НПО им. Кирова. Эксперты считают, что создание объединения может быть выгодно и для института, и для завода, находящегося в процессе акционирования. По информации «Ъ-Прикамье», оно может состояться в первом полугодии этого года.



Как стало известно «Ъ-Прикамье», ФКП «Пермский пороховой завод» и АО «Научно-исследовательский институт полимерных материалов» (НИИПМ) могут войти в одно научно-производственное объединение (НПО). Такая модель работы уже практиковалась в советский период. В 1970-е годы обе структуры входили в единое НПО им. Кирова. Институт занимался научными и опытно-конструкторскими разработками, а завод — серийным производством изделий. НПО создавало и изготавливало твердотопливные составы для катапультирующих устройств, систем спасения и ориентации ракет, двигателей разделения, газогенераторов для бортовых источников питания и пороховых аккумуляторов давления. В конце 1990-х предприятия были разделены на два юридических лица. Их площадки до сих пор располагаются на одной закрытой территории.

ФКП «Пермский пороховой завод» — одно из основных предприятий оборонно-промышленного комплекса Прикамья. Выпускает заряды к реактивным системам залпового огня, комплексам ПВО, заряды двигателей для авиаракет, стартово-разгонные системы крылатых ракет, сферические пороха для стрелкового оружия. Финансовые показатели не раскрываются. В декабре 2022 года премьер-министр России Михаил Мишустин подписал указ об акционировании ряда предприятий, в число которых вошел и Пермский пороховой завод. Согласно документу, в течение 60 месяцев после официальной публикации документа федеральное казенное предприятие должно быть преобразовано в акционерное общество, акции которого будут переданы в «Ростех». Сейчас предприятие входит в контур холдинга «Технодинамика», который позиционируется как часть госкорпорации. По данным «Ъ-Прикамье», акционирование завода может произойти в первом полугодии текущего года.

НИИПМ был образован в 1950 году. Сегодня позиционируется как одно из крупнейших учреждений в стране, занимающихся разработкой перспективных образцов порохов, твердых ракетных топлив, малогазовых и воспламенительных составов и зарядов на их основе. Институт разрабатывает также технологические процессы для их серийного производства. Финансовую отчетность не публикует с 2019 года. Приватизация института и смена формы собственности с ФГУП на акционерное общество закончилась в декабре 2012 года. Сейчас НИИПМ, как и Пермский пороховой завод, управляются холдингом «Технодинамика» (входит в периметр ГК «Ростех»).

В пресс-службе АО «Технодинамика» на запрос «Ъ-Прикамье» о возможных планах слияния предприятий оперативно не ответили.

Стоит отметить, что ранее руководство ППЗ и НИИПМ уже заявляло о намерении вновь объединиться в одно НПО. В 2008 году тогдашние и. о. гендиректора завода Николай Федченко и руководитель института Геннадий Куценко обращались с письмом в правительство РФ, в котором просили чиновников рассмотреть вопрос о возможности их слияния. Тогда топ-менеджеры поясняли, что предприятия имеют единые коммуникации и инфраструктуру, а создание холдинга, подобного НПО им. Кирова, позволило бы ускорить внедрение в серийное производство новых технологий.

Экс-директор ФКП «Пермский пороховой завод» Геннадий Кузьмицкий говорит, что НПО, будучи вертикально интегрированной структурой, позволяет объединять разные юрлица вне зависимости от их форм собственности. Такая модель подходит для ФКП «ППЗ» и АО «НИИПМ», находящихся в данный момент в разных юридических статусах. «Это выгодно и с точки зрения промышленности. Входящие в НПО интересанты, по сути, образуют единого производителя, который разрабатывает и изготавливает продукцию, а также занимается решением поставленных головной организацией задач»,— пояснил гос­подин Кузьмицкий. Говоря о предстоящем акционировании завода, эксперт обратил внимание, что нынешний статус ФКП дает предприятию ряд преимуществ. В частности, на него не распространяется законодательство о банкротстве. Кроме того, ФКП не должно платить за пользование федеральными земельными участками. В текущей экономической ситуации это является для завода важным фактором.

Анастасия Леонтьева