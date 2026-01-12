В Саратове на этой неделе начнут курсировать два новых автобусных маршрута

С 15 января в Саратове начнут работу два новых муниципальных автобусных маршрута — № 8Б и № 41А. Их обслуживание будет осуществляться по системе брутто-контрактов, которую региональные власти считают ключевым инструментом повышения качества перевозок. Соответствующее решение принял губернатор Роман Бусаргин, сообщили в правительстве региона.

Фото: t.me / pool_64 Два новых маршрута в Саратове будут работать по брутто-контрактам

Ранее на брутто-контракты перевели маршруты 90А, 6А, 11А и 18А. Как отметили власти, это значительно улучшило качество работы транспорта. На прямой линии в 2025 году господин Бусаргин заявлял о планах расширения механизма и анонсировал переход на него «еще двух наиболее востребованных маршрутов».

По контрактам, автобусы должны быть оборудованы кондиционерами, электронными табло для информирования пассажиров, системами видеонаблюдения и специальными устройствами для перевозки маломобильных граждан.

Автобус № 8Б «Микрорайон Солнечный-2 – пл. Славянская» будет курсировать с интервалом 10–20 минут. На маршруте № 41А «пр. Петра Столыпина – ТЦ «Хэппи Молл» будут работать автобусы большой вместимости с интервалом 9–18 минут.

Нина Шевченко