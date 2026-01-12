Петербургское УФАС проверит «самый удивительный» музей

Сотрудники управления Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу получили жалобу на рекламу ООО «Музей». Для привлечения гостей его назвали «самым удивительным», сообщили в пресс-службе ведомства.

С заявлением в УФАС обратился россиянин, поскольку эта фраза его смутила. Сотрудники управления выявили признаки нарушения Закона о рекламе в действиях ООО «Музей», так как не был указан критерий для сравнения.

В отношении ООО «Музей» возбудили дело. Специалисты проверят все обстоятельства распространения рекламы и выяснят, было ли использовано сравнение правомерно.

Татьяна Титаева