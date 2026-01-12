ХК «Автомобилист» одержал победу над «Барысом» в овертайме со счетом 2:1

Хоккейный клуб «Автомобилист» победил казахстанский «Барыс» в овертайме. Встреча прошла в Екатеринбурге и закончилась со счетом 2:1.

Первую шайбу на 31-й минуте забросил игрок «Автомобилиста» Стефан да Коста. «Барыс» отыгрался через семь минут за счет шайбы Тайса Томпсона. Основное время закончилось вничью. Победную шайбу в овертайме забил нападающий «Автомобилиста» Ярослав Бусыгин.

По итогам матча «Шоферы» занимают четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ (51 очко). «Барыс» — на 10-м месте (37 очков).

Екатеринбургская команда также прервала серию из трех поражений. Следующий матч «Автомобилист» сыграет 14 января с «Трактором» в Екатеринбурге.

Полина Бабинцева