Капитализация Alphabet впервые превысила $4 трлн

После открытия торгов 12 января акции корпорации Alphabet выросли на 1,7%, в результате чего ее капитализация впервые превысила $4 трлн. Тем самым Alphabet стала четвертой компанией в мире, стоимость которой когда-либо превышала эту отметку, после Nvidia, Apple и Microsoft.

Несколькими днями ранее Alphabet впервые с 2019 года обогнала по капитализации Apple, тем самым став второй по стоимости компанией в мире после Nvidia.

В прошлом году акции Alphabet выросли на 65%, а с начала текущего года — почти на 5%. Как отмечают аналитики, рост акций компании в последнее время связан с ее успехами в сфере искусственного интеллекта (ИИ) и облачных технологий, в частности с положительной реакцией на ее новую модель Gemini 3. Нынешний рост акций связан также с появлением информации о том, что Apple выбрала Gemini для развития технологий ИИ в своем цифровом помощнике Siri.

Яна Рождественская