В праздники к чиновникам Ленобласти больше 200 раз обращались с просьбой убрать снег

Во время течение новогодних праздников в «Снежный штаб» администрации Ленинградской области поступило 220 обращений по вопросам уборки снега. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Насчет территорий местного значения жители обращались 190 раз, насчет уборки региональных дорог — 30 раз. Больше всего запросов поступило из Всеволжского, Кировского и Тосненского районов. На обращения отвечали сотрудники комитета по ЖКХ, Госжилнадзора, комитета по дорожному хозяйству, а также районных и муниципальных администраций.

Глава региона Александр Дрозденко заявил, что, несмотря на приход циклона, количество обращений в несколько раз ниже уровня прошлого года. Уборку снега в регионе вели более 1,5 тыс. единиц техники и более 3 тыс. сотрудников коммунальных служб.

Артемий Чулков