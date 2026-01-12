Террористов подвела электричка

В московском военном суде началось рассмотрение дела двух уроженцев Дмитрова (Московская область), обвиняемых в совершении в конце 2024 года терактов на железной дороге. По версии следствия, по заданию СБУ они подожгли в подмосковных депо локомотив и кабину машиниста электрички. Оба вину не признают.

Во 2-м Западном окружном военном суде 12 января началось слушание дела жителей подмосковного Дмитрова неработающих 24-летнего Александра Жарова и 21-летнего Даниила Кулакова. Им инкриминируется ч. 2 ст. 205 УК РФ (теракт, совершенный группой лиц, повлекший причинение значительного имущественного ущерба; до 20 лет колонии).

По материалам дела, к совершению преступления молодых людей подтолкнуло желание заработать. В начале 2024 года Даниил Кулаков в поисках подходящей работы в интернете натолкнулся на «неустановленное лицо» под ником Rich Silver, от которого поступило предложение за 100 тыс. руб. совершить теракт на железной дороге. В частности, Rich Silver предложил поджечь кабину локомотива в депо подмосковной Лобни. Молодой человек согласился и получил, по версии следствия, от «агента СБУ» соответствующие инструкции. Заодно куратор посоветовал фигуранту открыть криптокошелек, на который ему переведут деньги после того, как молодой человек пришлет видео, подтверждающее поджог.

Даниил Кулаков решил привлечь в качестве видеооператора своего приятеля Александра Жарова, который также нуждался в деньгах.

По данным следствия, 28 декабря 2024 года оба проникли на территорию депо в Лобне, где Даниил Кулаков выбрал для поджога кабины стоявший на запасном пути электровоз. Выбив ломом стекло, он проник в кабину, облил там пол «специальным горючим раствором» и поджег его.

Однако большого возгорания не получилось. Заказчика увиденное не впечатлило, и за этот поджог Rich Silver не заплатил. Он предложил повторить попытку 30 декабря, но уже в Дмитрове.

На этот раз, по версии следствия, выбор пал на электричку, стоявшую на запасных путях. В назначенный день Даниил Кулаков разбил стекло кабины молотком, проник внутрь, облил и обложил смоченными горючей жидкостью тряпками пластиковые части кабины, а затем поджег. На этот раз возгорание получилось значительнее: свидетели показали, что выгорела не только кабина электрички, но и примыкавшая к ней часть вагона. Пожар экстренным службам пришлось тушить почти три часа.

На этот раз Rich Silver был доволен, но получить обещанные деньги фигуранты не успели: уже 1 января 2025 года оба были задержаны оперативниками и отправлены в местный СИЗО.

В оглашенном в суде транспортным прокурором обвинении отмечалось, что на этапе следствия молодые люди во всем сознались, дав подробные показания. Однако, когда председательствующий поинтересовался у них, признают ли они вину, оба ответили отрицательно.

Интересно, что еще до заседания одному из подсудимых адвокат советовал признать вину по ст. 267 УК РФ (приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения), предусматривающей до четырех лет лишения свободы.

Адвокаты просили вернуть дело прокурору для устранения имеющихся в обвинении противоречий, но суд это требование отклонил.

Допрошенные свидетели сообщили, что ущерб от поджога локомотива в Лобне составил 8 млн руб., ремонт электрички в Дмитрове потребовал свыше 29 млн руб. Заявлен ли к подсудимым иск, в суде не сообщалось.

Адвокаты не стали комментировать “Ъ” обвинение, сославшись на данную в ходе следствия подписку о неразглашении.

Алексей Соковнин