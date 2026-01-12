В Грозном произошла драка на соревновании по вольной борьбе

На первенстве Северо-Кавказского федерального округа по вольной борьбе в Грозном произошла потасовка между спортсменами и зрителями. Об этом сообщил ТАСС президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили. По его словам, инцидент рассмотрит дисциплинарная комиссия организации.

Господин Мамиашвили уточнил, что драка произошла после матча между осетинским спортсменом Давидом Ваниевым и борцом из Чечни Турпалом Алхоевым. Матч закончился в пользу Ваниева, после поединка между спортсменами возник конфликт. К последующей потасовке присоединились несколько десятков зрителей.

Глава ФСБР подчеркнул, что ситуация «не останется без внимания», так как такие моменты находятся «на жестком контроле» федерации. По его мнению, инцидент послужит уроком в том числе для судьи, который должен был помешать драке.

Позже министр республики по физической культуре и спорту Ахмат Кадыров написал в Telegram-канале, что на турнире произошел локальный конфликт. Господин Кадыров уточнил, что в нем участвовали несколько человек, а остальные зрители и спортсмены разнимали конфликтующих. Причиной драки господин Кадыров назвал неспортивное поведение одного из атлетов.

Никита Черненко