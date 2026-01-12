СКР возбудил дело после смерти сварившегося заживо в душе пенсионера

В городе Обнинске Калужской области пенсионер скончался от ожогов, полученных во время принятия душа. По данным Следственного комитета России (СКР), вместо теплой воды из душа внезапно пошел кипяток. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В ведомстве отметили, что о происшествии сообщили в эфире федерального телеканала. Местные жители говорили, что похожие ситуации происходили и ранее. При этом в управляющей компании отрицают вину в смерти пенсионера. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования дела.

Никита Черненко