В Астрахани за рубль продают Долину Кентавра на торгах

В Астрахани выставили на торги на рубль комплекс из четырех пороховых складов, также известный как «Долина Кентавра», на ул. Николая Островского, 44 в Советском районе. Заявки на участие принимаются с 30 декабря 2025 года до 26 января.

Фото: torgi.gov.ru Пороховые склады требуется отреставрировать до 2029 года

Пороховые склады общей площадью более 1,1 тыс. кв. м, возведенные в первой четверти XVIII - начале XIX веков, включены в реестр объектов культурного наследия федерального значения и внесены в план приватизации госимущества Астраханской области. В ноябре комиссия при министерстве имущественных и градостроительных отношений включила комплекс в перечень для продажи на торгах. Шаг аукциона — 121,75 тыс. руб., размер задатка — 487 тыс. руб. Кадастровая стоимость участка превышает 2,4 млн руб.

В проекте договора указано, что ОКН является собственностью региона. Победитель аукциона будет обязан выполнять требования по сохранению памятника архитектуры, до 1 января 2027 года он должен разработать проект по реставрации комплекса, а до 1 января 2029 года провести сами ремонтные работы.

Пороховые склады были частью артиллерийских корпусов и складского здания, ранее принадлежавшего ФГУ «Волгоградская КЭЧ района» Минобороны РФ. Астраханское министерство культуры ранее выиграло судебный спор с прежними владельцами, требуя реставрации, однако за семь лет после решения суда здание осталось в запущенном состоянии.

