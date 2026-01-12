Бизнес-центр на юго-западе Петербурга выставили на продажу за 1,5 млрд рублей

В Санкт-Петербурге ищут нового владельца для здания бизнес-центра в Кировском районе. За объект запросили 1 млрд 546 млн рублей, обратил внимание «Ъ Северо-Запад».

Объявление разместило агентство «Мир квартир элит». Общая площадь бизнес-центра, расположенного по адресу улица Маршала Говорова, 35к5, составляет 15,4 тыс. кв. м, земельного участка — 6,8 тыс. кв. м.

В 2013 году там была проведена полная реновация. На текущий момент помещения БЦ заняты на 97%, там размещены порядка 60 компаний.

Татьяна Титаева