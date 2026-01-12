«Кто сильнее, тот и прав»

Официальный Пекин осудил намерение президента США взять под контроль Гренландию. Против такого шага Дональда Трампа выступает Дания, которая контролирует остров, а также европейские столицы. Вашингтон объясняет свое намерение стремлением усилить защиту Арктики от России и Китая. Западные союзники предлагают в качестве альтернативы разместить на архипелаге контингенты стран НАТО. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не исключает, что Трамп в итоге добьется своего.

Дональд Трамп вспомнил про Гренландию. Возможно, это произошло на фоне достигнутых ранее успехов. Европейские союзники, видимо, надеялись, что «гроза прошла стороной». Действительно, с начала 2025 года эта тема фактически не звучала в международной повестке дня. Но надежды оказались напрасными. 47-й президент Соединенных Штатов дал понять, что ни о чем не забыл и намерен так или иначе Гренландию забрать.

Смысл такой: если этого не сделать, самый большой остров в мире заберут Россия и Китай, поскольку он окружен их военными кораблями. Дальше следует фраза, претендующая на бессмертие: «Вся оборона Гренландии — это две собачьи упряжки». Как было сказано выше, Европа в ужасе. Ладно Венесуэла — здесь забрать пытаются уже у своих. А если завтра он скажет, что очень нуждается в каких-то других землях, что контролируют государства Старого Света, ради общей безопасности? Госсекретарь Марко Рубио пытался было разрядить обстановку, мол, о военной интервенции речь не идет, мы рассчитываем на некую сделку — за деньги или на определенных взаимовыгодных условиях. Но Трамп неумолим, по крайней мере, на сегодняшний день. Датское королевство, в чьем ведении находятся указанные территории, уступать пока не намерено.

К слову, официальный Пекин осудил претензии США на Гренландию, указав, что нужно уважать суверенитет других стран. При этом МИД страны фактически признал, что Китай присутствует в Арктике. Но, естественно, никому не угрожает, а, наоборот, всячески способствует укреплению мира и стабильности в этом регионе в соответствии с международным правом. Собственно, европейцы предлагают Трампу в качестве альтернативы отправить на охрану Гренландии усиленные контингенты стран НАТО, дабы защитить население от угроз РФ и КНР. Теперь переходим к сути. Борьба за ресурсы Арктики считается одним из главных вызовов XXI века, учитывая исчерпание мировых запасов полезных ископаемых.

Америка действительно проигрывает России и Китаю. Самый известный пример — фактическое отсутствие у США ледокольного флота. Поэтому важно иметь стратегическую базу для того, чтобы перехватить инициативу.

Теперь что касается НАТО: в нынешних условиях эффективность альянса находится где-то на уровне около нуля. Европейские армии слабы и только лишь пытаются возродить былое величие. Североатлантический альянс нуждается как минимум в реформе. Так что если он даже распадется, большой беды для европейского континента не будет. Но Трамп не хочет такого сценария, и вряд ли это случится. Тем не менее очень может быть, что Гренландию все-таки придется отдать. Ибо в мире сейчас действует единственный принцип — кто сильнее, тот и прав.

Дмитрий Дризе