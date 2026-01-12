В Саратовской области уничтожили 50 кг импортных продуктов питания

В 2025 году в Саратовской области было конфисковано и уничтожено более 50 кг импортных продуктов питания, включая сыры и мясные изделия из Германии, Италии, Франции и других стран Европы. Об этом сообщило межрегиональное управление Россельхознадзора.

Фото: fsvps.gov.ru

Объем уничтоженных товаров превысил показатель 2024 года, когда было уничтожено около 42 кг. В прошлом году основную часть конфискованных продуктов составили сыры из Литвы и Нидерландов. Статистика за предыдущие годы показывает значительные колебания в объемах санкционных товаров.

В 2023 году был зафиксирован рекордный объем уничтоженных продуктов — более 41 тонны.

Нина Шевченко