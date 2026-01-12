Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Песни «Сони» и «Пети»

В Екатеринбурге прошел возрожденный фестиваль «Старый новый рок»

В Екатеринбурге после шестилетнего перерыва прошел фестиваль «Старый новый рок», привлекший в культурный центр «Урал» более 2,5 тыс. зрителей. На двух сценах — «Соня» и «Петя» — отыграли 25 рок-групп. Среди них были и новички, в песнях которых улавливались мотивы «Сплина» и «Агаты Кристи», и уже заслуженные коллективы вроде «Запрещенных барабанщиков» и «Мытищей в огне», которые были похожи сами на себя.

Группа "Авангард Леонтьев"

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Старый новый рок» проходил в Екатеринбурге ежегодно 13 января с 2000 года, но в 2020 году основатель фестиваля Евгений Горенбург объявил об его закрытии. К этому времени набрал популярность другой его проект — фестиваль Ural Music Night («Уральская Ночь музыки»), поэтому он решил сосредоточиться на нем.

Решение возродить «Старый новый рок» связано с 40-летием Свердловского рок-клуба, в честь которого в Екатеринбурге 2026 год объявлен Годом уральского рока. Для участия в нем из 250 поданных заявок было отобрано 20 коллективов плюс приглашены пять хедлайнеров.

Хотя «Старый новый рок» знаковый фестиваль, говорить об ажиотаже в культурном центре «Урал» не приходилось. На это повлияло и время — последний вечер праздничных дней перед рабочей неделей, и место — КЦ «Урал» далек от центра города. По подсчетам организаторов, на фестиваль пришло более 2,5 тыс. зрителей.

Рокеры и все к ним причастные вели себя послушно, смирно, давая волю эмоциям лишь на сцене.

В первоклассно оборудованном и отремонтированном здании использовались две сцены для выступлений: одна была стабильно полная, вторая стабильно полупустая. И всегда были посетители в буфетах, где продавали напитки по вполне доступным ценам.

Всегда было многолюдно у сцены «Петя», с которой заводила публику одна команда за другой. То Cantadora с русскими национальными напевами в современной обработке, то «Авангард Леонтьев», выдавший реальный музыкальный авангард, то группа Jimmy Sticks показала суровый пермский трэш.

Сцена «Соня» находилась в зале с сидячими местами, что сыграло злую шутку даже с группой «Запрещенные барабанщики» — многие зрители танцевали сидя.

В песнях некоторых коллективов можно было услышать что-то знакомое из творчества более знаменитых исполнителей — таких, как «Сплин» и «Агата Кристи». Большая часть песен напоминала классическую схему: бой «шестеркой» на ритм-гитаре, пара аккордов либо простая мелодика на первых ладах соло-гитары и стандартный ритм ударных. Были и вполне самобытные группы.

Самый большой накал ЦК «Урал» почувствовал во время выступлений хедлайнеров — групп Patrick Cash, «Мытищи в огне» и «Сова». Вот где ноги сами пускались в пляс.

От лица свердловского рок-клуба выступила группа «ТОП» во главе с Евгением Горенбургом, который признался, что всех любит, а все участники фестиваля говорили, как любят его.

Завершился фестиваль по традиции хоровым исполнением песни свердловских рокеров «Соня любит Петю».

Артем Путилов, Николай Яблонский

Фестиваль «Старый новый рок»

Фестиваль «Старый новый рок-2026» прошел в культурном центре «Урал»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Группа Cantadora

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Группа «Т.Э.Т. и Ко»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Группа «Аполоджайз»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Выступление группы Patrick Cash

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Группа Yulchi

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Зрители

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Группа Way

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Группа &quot;Быдлоцыкл&quot;

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Группа «Апофеоз»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Группа &quot;Мытищи в огне&quot;

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Группа «Друнк»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Зрители

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Группа &quot;Топ&quot;. Евгений Горенбург

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Группа «Поезд на юг»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Группа &quot;Быдлоцыкл&quot;

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Группа «Песочница имени меня»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Волонтеры

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Группа &quot;Запрещенные барабанщики&quot;

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Группа Patrick Cash

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Группа &quot;Авангард Леонтьев&quot;

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Выступление группы &quot;Быдлоцыкл&quot;

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Группа Yulchi

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Группа &quot;Р. Б. А.&quot;

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

&quot;Группа снов&quot;

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Зрительница

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Группа &quot;Сова&quot;

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Зрители

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Группа &quot;Запрещенные барабанщики&quot;

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Группа &quot;Мытищи в огне&quot;

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Фестиваль «Старый новый рок-2026» в культурном центре «Урал» в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

