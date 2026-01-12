Песни «Сони» и «Пети»

В Екатеринбурге после шестилетнего перерыва прошел фестиваль «Старый новый рок», привлекший в культурный центр «Урал» более 2,5 тыс. зрителей. На двух сценах — «Соня» и «Петя» — отыграли 25 рок-групп. Среди них были и новички, в песнях которых улавливались мотивы «Сплина» и «Агаты Кристи», и уже заслуженные коллективы вроде «Запрещенных барабанщиков» и «Мытищей в огне», которые были похожи сами на себя.



Группа "Авангард Леонтьев"

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Старый новый рок» проходил в Екатеринбурге ежегодно 13 января с 2000 года, но в 2020 году основатель фестиваля Евгений Горенбург объявил об его закрытии. К этому времени набрал популярность другой его проект — фестиваль Ural Music Night («Уральская Ночь музыки»), поэтому он решил сосредоточиться на нем.

Решение возродить «Старый новый рок» связано с 40-летием Свердловского рок-клуба, в честь которого в Екатеринбурге 2026 год объявлен Годом уральского рока. Для участия в нем из 250 поданных заявок было отобрано 20 коллективов плюс приглашены пять хедлайнеров.

Хотя «Старый новый рок» знаковый фестиваль, говорить об ажиотаже в культурном центре «Урал» не приходилось. На это повлияло и время — последний вечер праздничных дней перед рабочей неделей, и место — КЦ «Урал» далек от центра города. По подсчетам организаторов, на фестиваль пришло более 2,5 тыс. зрителей.

Рокеры и все к ним причастные вели себя послушно, смирно, давая волю эмоциям лишь на сцене.

В первоклассно оборудованном и отремонтированном здании использовались две сцены для выступлений: одна была стабильно полная, вторая стабильно полупустая. И всегда были посетители в буфетах, где продавали напитки по вполне доступным ценам.

Всегда было многолюдно у сцены «Петя», с которой заводила публику одна команда за другой. То Cantadora с русскими национальными напевами в современной обработке, то «Авангард Леонтьев», выдавший реальный музыкальный авангард, то группа Jimmy Sticks показала суровый пермский трэш.

Сцена «Соня» находилась в зале с сидячими местами, что сыграло злую шутку даже с группой «Запрещенные барабанщики» — многие зрители танцевали сидя.

В песнях некоторых коллективов можно было услышать что-то знакомое из творчества более знаменитых исполнителей — таких, как «Сплин» и «Агата Кристи». Большая часть песен напоминала классическую схему: бой «шестеркой» на ритм-гитаре, пара аккордов либо простая мелодика на первых ладах соло-гитары и стандартный ритм ударных. Были и вполне самобытные группы.

Самый большой накал ЦК «Урал» почувствовал во время выступлений хедлайнеров — групп Patrick Cash, «Мытищи в огне» и «Сова». Вот где ноги сами пускались в пляс.

От лица свердловского рок-клуба выступила группа «ТОП» во главе с Евгением Горенбургом, который признался, что всех любит, а все участники фестиваля говорили, как любят его.

Завершился фестиваль по традиции хоровым исполнением песни свердловских рокеров «Соня любит Петю».

Артем Путилов, Николай Яблонский