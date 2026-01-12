Комику Артемию Останину продлили арест на полгода по делу о разжигании ненависти

Мещанский районный суд Москвы продлил на полгода, до 25 июня 2026 года, арест стендап-комику Артемию Останину. Его обвиняют в оскорблении чувств верующих и разжигании ненависти против бойцов СВО. Об этом сообщили в пресс-службе судов столицы.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Артемий Останин

Поводом для уголовного преследования стендапера стали два его выступления. По данным следствия, 7 марта 2025 года обвиняемый выступал с программой, «содержащей высказывания, оскорбляющие чувства верующих». 15 марта комик высказал «враждебные комментарии» в отношении военнослужащих, получивших увечья. В частности, он пошутил про мужчину, который подорвался на мине и стал инвалидом.

Артемия Останина арестовали в Белоруссии в марте 2025 года, в том же месяце его отправили в СИЗО. Подсудимый не признает вину в разжигании ненависти. Защита комика настаивала на домашнем аресте. Член Совета по правам человека Ева Меркачева утверждала, что господина Останина избили во время задержания.

Никита Черненко