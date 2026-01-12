«Ведомости»: давний соратник Володина стал и. о. начальника управления делами Госдумы

Исполняющим обязанности главы управления делами Госдумы стал Андрей Жорин. Раньше он был начальником управления организационного обеспечения законодательного процесса нижней палаты. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники в Госдуме. На этом посту Андрей Жорин сменил Евгения Лашманкина, тот покинул должность 12 января.

Евгений Лашманкин решил покинуть пост по собственному желанию. Распоряжение председатель Госдумы Вячеслав Володин подписал 26 декабря. Андрей Жорин долгое время работает с Вячеславом Володиным, пишут «Ведомости». Когда тот был первым замруководителя администрации президента, господин Жорин работал в «Единой России», был референтом управления президента по внутренней политике.

После перехода Вячеслава Володина в Госдуму Андрей Жорин стал замруководителя исполкома движения «Народный фронт». В 2019-м он занял должность начальника управления по работе с обращениями граждан в Госдуме, позже — замруководителя аппарата нижней палаты, затем возглавил управление организационного обеспечения законодательного процесса. Прежнюю должность Андрея Жорина может занять начальник отдела социального и транспортного обеспечения управделами Госдумы Виталий Мишин, уточнили источники «Ведомостей».

Управление делами Госдумы образовано в 1994 году. Через подразделение «проходят финансовые потоки на обеспечение деятельности нижней палаты — начиная от хозяйственного обслуживания здания и заканчивая санаторно-курортной деятельностью и работой думской столовой», пояснял собеседник «Ведомостей».