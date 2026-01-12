Беспилотник ВСУ ранил женщину в Запорожской области

Жительница Запорожской области получила ранения после атаки украинского беспилотника на регион. Об этом заявили в областном министерстве здравоохранения.

По информации чиновников, женщина, проживающая в Любимовке Михайловского муниципального округа, получила ранения средней степени тяжести. Ее госпитализировали в Михайловскую центральную больницу.

Как сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, за последние сутки противник восемь раз атаковал населенные пункты региона. При артобстреле села Решетиловское Пологовского муниципального округа пострадали два человека — мужчина 1966 года рождения и женщина 1967 года рождения.

Также в результате ударов украинских БПЛА были повреждены линии электропередачи в Приазовском, Каменско-Днепровском и Васильевском муниципальных округах, оставив без электроэнергии несколько тысяч абонентов.

Александр Дремлюгин, Симферополь