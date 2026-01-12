iPhone 4 включился в тренды

Зумеры возвращают iPhone 4 в моду. Старый смартфон от Apple массово скупают как модный аксессуар. Модель, вышедшая около 15 лет назад, используют не для связи, а ради фото — мыльных и зернистых, с эстетикой начала 2010-х. Интерес резко вырос после появления вирусного хэштега #digicam в TikTok. Об этом сообщает Compare and Recycle. По данным портала, спрос на iPhone 4 с начала 2026 года увеличился почти в десять раз. Сейчас с этим хэштегом опубликованы сотни тысяч постов в TikTok и других социальных сетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

С чем связан резкий рост интереса к ретро-устройствам? Блогер Валентин Петухов, более известный как Wylsacom, считает, что пользователи ностальгируют по прошлому и хотят вернуть ощущение простой и несовершенной картинки: «Тренд уже не новый, он появился в прошлом году, и мы снимали про это видео. Правда, мы выбрали для подобных историй iPhone 5С, он забавный, пластмассовый и цветной. Действительно, вокруг старой "аналоговой" фотографии возник какой-то нездоровый ажиотаж, особенно среди людей, которые никогда этими устройствами в целом не пользовались. Я понимаю ностальгию по кнопочным телефонам у 40-летних. А для зумеров, которые видели такие устройства только у родителей, это весьма странно. Видимо, желание отказаться от фильтров, глянцевой фотографии дошло до какой-то крайней точки и опустилось на уровень как раз iPhone четвертого или пятого поколения. Но эти смартфоны настолько старые, что поделиться полученными фотографиями с них достаточно проблематично.

Мода распространилась на mp3-, CD-плееры и другие устройства, которые почему-то считаются "трушными" в отличие от стриминговых сервисов, где в доступе миллионы песен, но все они какие-то неосязаемые. А когда нужно менять диск или кассету, то это по-другому не только звучит, но и ощущается. Используют ли подобные устройства для создания контента? Да, это то тоже тренд, который появился уже достаточно давно. Мы сами пять лет назад снимали рекламу, используя старые VHS-видеомагнитофоны. И тренд на ретро сейчас все чаще используется и в коммерческой съемке, и в целом в производстве контента».

С момента появления тренда старые iPhone значительно подорожали, рассказывает Михаил Белкин, автор канала Maddy Murk, который занимается восстановлением и перепродажей таких устройств. Впрочем, по его словам, даже сейчас цена на новое устройство в хорошем состоянии редко превышает 5 тыс. руб.: «Спросом подобные устройства начали пользоваться еще год назад. Именно тогда я занялся восстановлением подобной техники. В среднем продавалось не меньше 40-50 телефонов в месяц, учитывая, что я ремонтирую и восстанавливаю их не спеша.

30-летние покупают такие устройства исключительно из-за ностальгии. Для кого-то iPhone 4 стал первым дорогим телефоном, тогда это считалось статусным. Кто-то, наоборот, не успел в те годы попользоваться смартфоном от Apple. Другая половина покупателей — зумеры. Им просто интересны старая камера и игры. И если этот телефон прошить, то на него можно установить старые приложения.

Что касается покупки, спустя два дня после новости о популярности, стоимость iPhone 4 и 4С на вторичном рынке выросла с 2,5 тыс. руб. за устройство в отличном состоянии, с коробкой, наушниками и шнуром для зарадки, до 5 тыс. руб. минимум. Все это забудется, как и любой TikTok-тренд, который уходит в течение месяца. И если кто-то действительно хотел попользоваться раритетным смартфоном от Apple, то не покупать его дороже 3,5 тыс. руб.».

На российских досках объявлений за подержанные iPhone 4 сейчас просят от 2 тыс. руб. за самую простую версию с 8 Гб памяти. На коллекционные не распакованные экземпляры цены варьируются от 130 тыс. руб. до 380 тыс. руб. Но даже у нетронутых iPhone 4 операционная система последний раз получала обновление в 2014 году, поэтому все протоколы безопасности устройства давно устарели, отмечают опрошенные “Ъ FM” эксперты. Они рекомендуют не устанавливать банковские приложения на такие смартфоны.

Андрей Дубков