В январские выходные в Петербурге было на 25% меньше пожаров

В Санкт-Петербурге на новогодних каникулах произошло на 25% меньше пожаров, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом в ходе пресс-конференции ТАСС заявил начальник управления информации и связи с общественностью ГУ МЧС России по Петербургу Андрей Литовка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Только 8 января специалистам поступил вызов о возгорании из-за пиротехники. Тогда петарда залетела на 18 этаж жилого дома в Красносельском районе.

За отчетный период к спасателям обращались на 5% чаще. В начале года в Петербурге зафиксировали 244 пожара, в то время как в первые дни января 2025-го было 342 происшествия.

Татьяна Титаева