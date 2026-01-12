Аэропорт «Чкалов» обслужил более 36 тысяч пассажиров в новогодние праздники
Аэропорт Нижнего Новгорода «Чкалов» в новогодние праздники 2026 года обслужил более 36 тыс. пассажиров. Около 29 тыс. человек летели внутрироссийскими рейсами, подсчитали в пресс-службе аэропорта.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Наиболее популярными направлениями стали Москва и Санкт-Петербург, Сочи, Екатеринбург; на международных рейсах — Шарм-эш-Шейх и Ташкент.
Самым загруженным днем для аэропорта стало 5 января, когда «Чкалов» обслужил 47 рейсов и 4,7 тыс. человек.