Аэропорт «Чкалов» обслужил более 36 тысяч пассажиров в новогодние праздники

Аэропорт Нижнего Новгорода «Чкалов» в новогодние праздники 2026 года обслужил более 36 тыс. пассажиров. Около 29 тыс. человек летели внутрироссийскими рейсами, подсчитали в пресс-службе аэропорта.

Наиболее популярными направлениями стали Москва и Санкт-Петербург, Сочи, Екатеринбург; на международных рейсах — Шарм-эш-Шейх и Ташкент.

Самым загруженным днем для аэропорта стало 5 января, когда «Чкалов» обслужил 47 рейсов и 4,7 тыс. человек.

Владимир Зубарев