Ликвидация пожара на нефтебазе в Волгограде заняла больше суток

Спасательные подразделения завершили ликвидацию крупного пожара на нефтебазе в Октябрьском районе Волгограда, который начался 10 января после атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщили «Интерфаксу» в администрации региона. Огонь был полностью потушен в 16:40 11 января.

В Волгограде потушили пожар на нефтебазе

Фото: Никита Маркелов

По данным губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, очаг возгорания на объекте топливной инфраструктуры возник в субботу утром в результате падения обломков беспилотника. Работы по тушению продолжались более суток: локализация пожара была достигнута к 6:00 11 января, а открытое горение ликвидировано к 14:03 того же дня.

Глава региона сообщал, что на случай эвакуации жителей близлежащих домов был открыт пункт временного размещения. Угрозы для граждан по итогам выявлено не было.

Нина Шевченко