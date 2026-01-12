Дубайскому арбитражу разрешили работать в России

Минюст РФ 12 января сообщил о присвоении статуса постоянно действующего арбитражного учреждения (ПДАУ) Дубайскому международному арбитражному центру (DIAC). «Рост количества обращений иностранных арбитражных центров свидетельствует о привлекательности России в качестве места администрирования международных коммерческих споров»,— отметил замминистра юстиции РФ Максим Бесхмельницын.

В прошлом году статус ПДАУ получил Каирский региональный центр по международному коммерческому арбитражу. По словам партнера адвокатского бюро ЕПАМ Владимира Таланова, присвоение Дубайскому центру статуса ПДАУ «не только расширяет возможности бизнеса по выбору нейтральной и авторитетной арбитражной площадки, но и способствует дальнейшему укреплению правового и экономического сотрудничества между Россией и ОАЭ».

DIAC является крупнейшим центром альтернативного разрешения коммерческих споров в регионе Ближнего Востока, Африки и Южной Азии. Более 30 лет центр предоставляет услуги предпринимателям. В 2024 году DIAC включили в «белый список» арбитражных учреждений Global Arbitration Review — рекомендательный перечень авторитетных региональных арбитражных центров, заслуживающих внимания как альтернатива крупным европейским арбитражам.

Статус ПДАУ дает право арбитражному институту администрировать международные коммерческие споры с местом арбитража в России, а также рассматривать некоторые корпоративные споры российских компаний. На практике это снижает риски отказа российских госсудов в признании и исполнении решений DIAC. Получение Дубайским центром статуса ПДАУ осуществлялось при содействии АБ ЕПАМ, управляющий партнер бюро Илья Никифоров с 2023 года входит в состав DIAC.

Варвара Кеня