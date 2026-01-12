В Rostic's опровергли сообщения о массовом закрытии ресторанов в Москве

Пресс-служба сети фастфуда Rostic's заявила, что массового закрытия ресторанов в Москве не происходит. В столице, напомнили в компании, работает около 400 точек Rostic's.

«Ни о каком массовом закрытии речь не идет»,— уточнили ТАСС в пресс-службе. Там пояснили, что рестораны могут периодически закрывать из-за плановой реновации.

В агентстве сообщили, что о закрытии точек Rostic's писали несколько Telegram-каналов. По их информации, причиной остановки работы были жалобы на качество обслуживания и еды.